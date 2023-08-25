Шахтар хоче отримати 30 млн компенсації за Тете і Соломона

Тете влітку перейшов у Галатасарай, а Соломон у Тоттенгем

Джерело - Fotospor.

Шахтар подав позов до Європейського суду з прав людини через трансфери Тете та Манора Соломона в інші клуби.

Про це повідомляє Fotospor.

Тете влітку цього року перейшов у Галатасарай, а Соломон у Тоттенгем.

"Гірники" хочуть отримати компенсацію на загальну суму 30 мільйонів євро – 12 млн за Тете та 18 млн за Соломона.

У позові донецький клуб вказав, що гроші підуть на допомогу Україні.

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