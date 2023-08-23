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Галатасарай заявив Тете на Лігу чемпіонів

Бразильський вінгер зможе зіграти у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:25 136 0
Галатасарай заявив Тете на Лігу чемпіонів
#Галатасарай, #Тете

Джерело - sport.ua.

Галатасарай вніс у заявку на плей-оф раунд кваліфікації Ліги чемпіонів бразильського вінгера Тете, якого цього літа підписав на правах вільного агента.

Про це повідомляє УЄФА.

Тепер Тете зможе зіграти за турецький клуб проти норвезького Мольде.

Очевидно, Галатасарай успішно вирішив питання з отриманням трансферного сертифіката на футболіста, з яким у стамбульців раніше виникли проблеми через позицію Шахтаря, який вважає, що турки підписали Тете із порушенням правил.

Раніше Галатасарай оголосив про підписання Тете.

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