Лукаку може перейти у Рому

Клуби ведуть переговори щодо трансферу форварда

Форвард Челсі Ромелу Лукаку може продовжити кар’єру у Ромі.

Про це повідомляє The Telegraph.

Римський клуб вже веде перемовини з лондонцями щодо оренди Лукаку на рік.

Раніше була інформація, що нападник тренується з молодіжною командою U-21 та навіть не спілкувався з головним тренером Маурісіо Почеттіно. При цьому Челсі не бажав віддавати форварда в оренду і розглядав тільки варіант з продажем.

Однак після того, як бельгієць вирішив, що не хоче переходити в Ювентус, Челсі довелося переглянути свою позицію.

Очікується, що Лукаку приєднається до Роми на правах оренди на сезон, але італійський клуб не матиме опції викупу.

Раніше повідомлялося, що Лукаку тренується з молодіжною командою Челсі.