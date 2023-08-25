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Лукаку може перейти у Рому

Клуби ведуть переговори щодо трансферу форварда
Сьогодні 13:32 185 0
Лукаку може перейти у Рому
Фото - gettyimages
#Рома, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - tribuna.com.

Форвард Челсі Ромелу Лукаку може продовжити кар’єру у Ромі.

Про це повідомляє The Telegraph.

Римський клуб вже веде перемовини з лондонцями щодо оренди Лукаку на рік.

Раніше була інформація, що нападник тренується з молодіжною командою U-21 та навіть не спілкувався з головним тренером Маурісіо Почеттіно. При цьому Челсі не бажав віддавати форварда в оренду і розглядав тільки варіант з продажем.

Однак після того, як бельгієць вирішив, що не хоче переходити в Ювентус, Челсі довелося переглянути свою позицію.

Очікується, що Лукаку приєднається до Роми на правах оренди на сезон, але італійський клуб не матиме опції викупу.

Раніше повідомлялося, що Лукаку тренується з молодіжною командою Челсі.

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