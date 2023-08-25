Лукаку може перейти у Рому

Джерело - tribuna.com.
Форвард Челсі Ромелу Лукаку може продовжити кар’єру у Ромі.
Про це повідомляє The Telegraph.
Римський клуб вже веде перемовини з лондонцями щодо оренди Лукаку на рік.
Раніше була інформація, що нападник тренується з молодіжною командою U-21 та навіть не спілкувався з головним тренером Маурісіо Почеттіно. При цьому Челсі не бажав віддавати форварда в оренду і розглядав тільки варіант з продажем.
Однак після того, як бельгієць вирішив, що не хоче переходити в Ювентус, Челсі довелося переглянути свою позицію.
Очікується, що Лукаку приєднається до Роми на правах оренди на сезон, але італійський клуб не матиме опції викупу.
Раніше повідомлялося, що Лукаку тренується з молодіжною командою Челсі.