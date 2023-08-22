Лукаку тренується з молодіжною командою Челсі

Джерело - The Telegraph.
Нападник Челсі Ромелу Лукаку хоче покинути клуб вже цього літа.
Про це повідомляє The Telegraph.
Він тренується з молодіжною командою U-21 та навіть не спілкувався з головним тренером Маурісіо Почеттіно.
При цьому Челсі не бажає віддавати форварда в оренду і розглядає тільки варіант з продажем.
Наразі єдиним клубом, який активно зацікавлений у бельгійці, залишається Ювентус. Туринці зможуть дозволити собі підписати Ромелу тільки в разі відходу Душана Влаховича.
Сам Лукаку залишається непохитним у тому, що не хоче переходити до Саудівської Аравії, куди Челсі сподівався його продати, раніше отримавши вигідну пропозицію від Аль-Хілаля.
Нагадаємо, Челсі підпише сербського голкіпера.
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