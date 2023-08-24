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Півзахисник Атлетіка Вітсель отримав пропозицію із Саудівської Аравії

Наразі гравець ще не зробив вибір
Сьогодні 22:47 152 0
Півзахисник Атлетіка Вітсель отримав пропозицію із Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Атлетіко Мадрид Аксель Вітцель може перейти в саудівський клуб.

Про це повідомляє повідомленням інсайдера Саши Тавольєрі.

Одна з місцевих команд зробила футболісту пропозицію про перехід.

Наразі гравець ще не зробив вибір. Він взяв час, щоб обдумати своє спортивне, особисте та сімейне майбутнє.

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