Півзахисник Атлетіка Вітсель отримав пропозицію із Саудівської Аравії

Наразі гравець ще не зробив вибір

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Атлетіко Мадрид Аксель Вітцель може перейти в саудівський клуб.

Про це повідомляє повідомленням інсайдера Саши Тавольєрі.

Одна з місцевих команд зробила футболісту пропозицію про перехід.

Наразі гравець ще не зробив вибір. Він взяв час, щоб обдумати своє спортивне, особисте та сімейне майбутнє.

🇧🇪🤔🇸🇦 Axel Witsel a bien reçu une proposition en provenance d’Arabie Saoudite. Le #DiablesRouges n’est pas encore certain de sa décision, actuellement en pleine réflexion liée à son avenir personnel, sportif mais avant-tout familial. Un choix n’a pas encore été acté.

⏳ À… pic.twitter.com/NfTqCQ0YxU — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 24, 2023

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