Аль-Ахлі зробив офіційну пропозицію Атлетіко щодо півзахисника Родріго де Пауля.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сума трансферу може скласти 32 мільйони євро.

Також до табору гравця надіслано пропозицію щодо умов особистого контракту.

