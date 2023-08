Лідер Барселони Педрі зазнав пошкодження

Півзахисник Барселони Педрі отримав травму.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

20-річний іспанець пошкодив правий квадрицепс.

Іспанський клуб не назвав строки відновлення футболіста.

❗ Injury news@Pedri has a right quadriceps injury. He is unavailable for selection and his recovery will determine his return. pic.twitter.com/QfpDKsF1TJ