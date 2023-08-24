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Барселона та Хаві узгодять продовження контракту

Хаві отримає новий контракт
Сьогодні 11:43 144 0
Барселона та Хаві узгодять продовження контракту
Фото - Getty Images
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - sport.ua.

Барселона обговорить продовження контракту зі своїм головним тренером 43-річним іспанцем Хаві.

Про це повідомляє Sport.es.

Переговори з Хаві про новий контракт розпочнуться після закриття літнього трансферного вікна. "Синьо-гранатові" хочуть продовжити контракт із тренером на покращених для нього умовах.

Агент Хаві вже провів кілька консультацій із керівництвом команди. Переговори про нову угоду вестиме новий спортивний директор Барселони та її колишній гравець португалець Деку. Очікується, що попри фінансові проблеми клубу, переговори пройдуть успішно.

Хаві очолив Барселону у 2021 році. Під його керівництвом команда виграла Суперкубок Іспанії та чемпіонат Іспанії у сезоні 2022/23.

Раніше Барселона переграла Кадіс.

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