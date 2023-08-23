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Грізманн: Я теж пережив ситуацію Фелікса

Француз прокоментував можливий перехід Фелікса в Барселону
Сьогодні 18:22 230 0
Грізманн: Я теж пережив ситуацію Фелікса
Фото: Getty Images
#Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Жуан Фелікс, #Антуан Грізманн

Джерело - The Athletic.

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн дав пораду Жоау Феліксу, якого виключили зі складу мадридців через бажання перейти в Барселону.

Про це француз розповів порталу The Athletic.

"Я теж переживав ситуацію Фелікса, бо зробив дещо, що зашкодило клубу. Найкраще, що я міг зробити - мовчати, наполегливо працювати, як і будь-який інший гравець, щоб повернутися до планів тренера. Йому нелегко, сподіваюся, все в нього вийде. Це було б найкраще для клубу, для Жоау, для всіх", - сказав Грізманн.

Повідомлялося, що Аль-Хілаль може запросити форварда Атлетіко Грізманна.

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