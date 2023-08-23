Грізманн: Я теж пережив ситуацію Фелікса

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн дав пораду Жоау Феліксу, якого виключили зі складу мадридців через бажання перейти в Барселону.

Про це француз розповів порталу The Athletic.

"Я теж переживав ситуацію Фелікса, бо зробив дещо, що зашкодило клубу. Найкраще, що я міг зробити - мовчати, наполегливо працювати, як і будь-який інший гравець, щоб повернутися до планів тренера. Йому нелегко, сподіваюся, все в нього вийде. Це було б найкраще для клубу, для Жоау, для всіх", - сказав Грізманн.