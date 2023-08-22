Кепа стане основним голкіпером Реала у Ла-Лізі та Лізі чемпіонів

Джерело - Cadena SER.
На матч 3-го туру Ла-Ліги проти Сельти у стартовому складі Реала вийде новачок Кепа Аррісабалага.
Про це повідомляє Cadena SER.
Це буде дебют для 28-річного іспанського голкіпера.
Кепа залишиться основним на весь сезон у Ла Лізі та Лізі чемпіонів попри хороші виступи українця Андрія Луніна у двох стартових матчах з Атлетіком та Альмерією.
Зустріч із Сельтою відбудеться у п'ятницю, 25 серпня.
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