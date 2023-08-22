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Кепа стане основним голкіпером Реала у Ла-Лізі та Лізі чемпіонів

Іспанець дебютує в матчі з Сельтою
Сьогодні 18:20 355 0
Кепа стане основним голкіпером Реала у Ла-Лізі та Лізі чемпіонів
#Кепа, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Сельта

Джерело - Cadena SER.

На матч 3-го туру Ла-Ліги проти Сельти у стартовому складі Реала вийде новачок Кепа Аррісабалага.

Про це повідомляє Cadena SER.

Це буде дебют для 28-річного іспанського голкіпера.

Кепа залишиться основним на весь сезон у Ла Лізі та Лізі чемпіонів попри хороші виступи українця Андрія Луніна у двох стартових матчах з Атлетіком та Альмерією.

Зустріч із Сельтою відбудеться у п'ятницю, 25 серпня.

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