Кепа стане основним голкіпером Реала у Ла-Лізі та Лізі чемпіонів

Іспанець дебютує в матчі з Сельтою

Джерело - Cadena SER.

На матч 3-го туру Ла-Ліги проти Сельти у стартовому складі Реала вийде новачок Кепа Аррісабалага.

Про це повідомляє Cadena SER.

Це буде дебют для 28-річного іспанського голкіпера.

Кепа залишиться основним на весь сезон у Ла Лізі та Лізі чемпіонів попри хороші виступи українця Андрія Луніна у двох стартових матчах з Атлетіком та Альмерією.

Зустріч із Сельтою відбудеться у п'ятницю, 25 серпня.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!