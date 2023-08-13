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Гол Довбика приніс Жироні нічию з Сосьєдадом, Реал з Луніним здолав Атлетік: результати матчів Ла-Ліги

Віктор Циганков асистував на дебютний гол Довбика в Ла-Лізі
Сьогодні 08:17 1583 0
Гол Довбика приніс Жироні нічию з Сосьєдадом, Реал з Луніним здолав Атлетік: результати матчів Ла-Ліги
Фото: Getty Images
#Атлетік, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Мальорка, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

12-го серпня відбулося 3 матчі у межах 1-го туру Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
1 тур, 12 серпня

Реал Сосьєдад - Жирона 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Кубо, 1:1 - 72 Довбик

Лас Пальмас - Мальорка 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Вієра (пен), 1:1 - 70 Райльо

Українець Віктор Циганков провів на полі увесь матч і відзначився гольовою передачею. Артем Довбик вийшов на заміну на 64-й хвилині та забив дебютний гол у Ла-Лізі.

Атлетік - Реал Мадрид 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 28 Родріго, 0:2 - 36 Беллінгем

Андрій Лунін відіграв 90 хвилин на полі.

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