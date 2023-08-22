Фулгем включився у боротьбу за трансфер Соланке

Джерело - footballinsider247.com.
Фулгем приєднався до боротьби за нападника Борнмута Домініка Соланке. Гравцем також цікавиться Вест Гем.
Про це повідомляє Football Insider.
Вест Гем запропонував за гравця суму близько 35-40 мільйонів фунтів. Фулгем не готовий дати понад 30 мільйонів з урахуванням бонусів.
25-річний англієць у поточному сезоні провів 2 матчі за Борнмут. В його активі 1 гол і 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Фулгем та Астон Вілла цікавляться захисником Севільї Монтьєлем.