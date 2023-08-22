Фулгем включився у боротьбу за трансфер Соланке

Домінік Соланке може змінити клуб

Фулгем приєднався до боротьби за нападника Борнмута Домініка Соланке. Гравцем також цікавиться Вест Гем.

Про це повідомляє Football Insider.

Вест Гем запропонував за гравця суму близько 35-40 мільйонів фунтів. Фулгем не готовий дати понад 30 мільйонів з урахуванням бонусів.

25-річний англієць у поточному сезоні провів 2 матчі за Борнмут. В його активі 1 гол і 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Фулгем та Астон Вілла цікавляться захисником Севільї Монтьєлем.