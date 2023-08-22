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Фулгем включився у боротьбу за трансфер Соланке

Домінік Соланке може змінити клуб
Сьогодні 11:39 145 0
Фулгем включився у боротьбу за трансфер Соланке
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Вест Гем, #Футбольні трансфери, #Фулгем

Джерело - footballinsider247.com.

Фулгем приєднався до боротьби за нападника Борнмута Домініка Соланке. Гравцем також цікавиться Вест Гем.

Про це повідомляє Football Insider.

Вест Гем запропонував за гравця суму близько 35-40 мільйонів фунтів. Фулгем не готовий дати понад 30 мільйонів з урахуванням бонусів.

25-річний англієць у поточному сезоні провів 2 матчі за Борнмут. В його активі 1 гол і 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Фулгем та Астон Вілла цікавляться захисником Севільї Монтьєлем.

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