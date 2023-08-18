Фулгем та Астон Вілла цікавляться захисником Севільї Монтьєлем

Андалусійці не розглядатимуть варіант з орендою

Джерело - Чемпіон.

Фулгем та Астон Вілла зацікавлені у трансфері крайнього захисника Севільї Гонсало Монтьєля.

Про це повідомляє Гастон Едул.

Андалусійці не розглядатимуть варіант з орендою та вестимуть переговори тільки про повноцінний трансфер.

Fulham y Aston Villa están interesados en Gonzalo Montiel. El interés de Fulham es más fuerte. Sevilla no acepta una salida a préstamo. Solo negocia por una venta. pic.twitter.com/lowUfxkAvS — Gastón Edul (@gastonedul) August 17, 2023

Раніше голкіпер Севільї Буну став гравцем Аль-Хілаля.

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