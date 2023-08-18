Головне
Динамо у серії пенальті переграло Аріс у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:47 1864
Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 14:31 60557 5
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Прокопенка
Сьогодні 13:17 2615
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця
Сьогодні 13:05 967
Шахтар оголосив домашній стадіон для матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:37 534
US Open проведе благодійний матч на підтримку України
Сьогодні 12:33 270
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:44 9824
Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна
Сьогодні 10:27 5146
Дніпро-1 зіграв унічию зі Славією у кваліфікації Ліги Європи
Вчора 22:53 1046
ХІТ виграв матч за Суперкубок України
Вчора 22:08 553
Прямі трансляції

Фулгем та Астон Вілла цікавляться захисником Севільї Монтьєлем

Андалусійці не розглядатимуть варіант з орендою
Сьогодні 15:50 199 0
Фулгем та Астон Вілла цікавляться захисником Севільї Монтьєлем
#Астон Вілла, #Севілья, #Фулгем

Джерело - Чемпіон.

Фулгем та Астон Вілла зацікавлені у трансфері крайнього захисника Севільї Гонсало Монтьєля.

Про це повідомляє Гастон Едул.

Андалусійці не розглядатимуть варіант з орендою та вестимуть переговори тільки про повноцінний трансфер.

Раніше голкіпер Севільї Буну став гравцем Аль-Хілаля.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 39506
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 7718
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 9824
Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА 60557 5
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 9138
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 5824
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 21753
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 130341
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22975
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 11001 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77776
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213992 1