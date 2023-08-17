Гвардіола заборонив вживати алкоголь гравцям Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола наклав заборону на вживання алкоголю після перемоги у Суперкубку УЄФА.
Про це розповів сам іспанський фахівець.
"Звичайно, завтра ми будемо ще щасливішими, ніж сьогодні. Відновилися, жодної краплі алкоголю сьогодні.
Відновлюємося якомога більше, тому що знову з Греції, спасибі велике Прем'єр-лізі, що дозволила нам грати в суботу, а не в неділю чи понеділок. Величезне спасибі", - заявив Гвардіола.
Нагадаємо, Гвардіола став першим тренером, який виграв Суперкубок УЄФА з трьома клубами.
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