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Динамо зіграє з Арісом у кваліфікації Ліги конференцій

Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом
Сьогодні 09:31 232 0
Динамо зіграє з Арісом у кваліфікації Ліги конференцій
#Аріс, #Динамо Київ, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 серпня, Динамо прийматиме грецький Аріс у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Матч відбудеться на стадіоні Супербет Арена у Бухаресті. Початок о 20:00 за київським часом

Пряма трансляція - в етері телеканалу 2+2  та YouTube-каналу FootballHub. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті

Нагадаємо, у першому матчі Динамо поступилося Арісу з рахунком 1:0.

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