Челсі підписав контракт з 18-річним форвардом Вашингтоном

Бразильський нападник Сантуса Дейвід Вашингтон пройшов медогляд та підписав контракт з Челсі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 16+4 млн євро.

Офіційно про перехід оголосять пізніше.

Deivid Washington has signed contract and completed medical as new Chelsea player. 🔵🇧🇷 #CFC



Official statement soon as deal finally signed with Santos for 2005 striker to join on €16m plus €4m deal.



Here we go, confirmed. pic.twitter.com/8jcxotxH8j