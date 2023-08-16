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Челсі та Галатасарай домовилися про трансфер Зієша

Тепер угода залежить від медогляду
Сьогодні 11:59 185 0
Челсі та Галатасарай домовилися про трансфер Зієша
#Галатасарай, #Зієш, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі досяг домовленості з Галатасараєм про перехід вінгера Хакіма Зієша.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Тепер угода залежить від медогляду.

Раніше через провалений медогляд зірвався перехід Зієша в Аль-Наср.

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