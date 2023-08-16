Челсі та Галатасарай домовилися про трансфер Зієша

Джерело - Чемпіон.
Челсі досяг домовленості з Галатасараєм про перехід вінгера Хакіма Зієша.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Тепер угода залежить від медогляду.
Chelsea have reached verbal agreement in principle with Galatasaray for Hakim Ziyech transfer 🚨🟡🔴 #Galatasaray— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023
Deal subject to further details and also medical tests — as Chelsea are careful after twists with PSG and Al Nassr. pic.twitter.com/TEdlUmJwdj
Раніше через провалений медогляд зірвався перехід Зієша в Аль-Наср.
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