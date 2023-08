Челсі та Галатасарай домовилися про трансфер Зієша

Челсі досяг домовленості з Галатасараєм про перехід вінгера Хакіма Зієша.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Тепер угода залежить від медогляду.

Chelsea have reached verbal agreement in principle with Galatasaray for Hakim Ziyech transfer 🚨🟡🔴 #Galatasaray



