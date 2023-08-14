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Маліновський зацікавив ще один клуб Серії А

Маліновський може повернутися у Серію А
Сьогодні 21:41 198 0
Маліновський зацікавив ще один клуб Серії А
Фото - Getty Images
#Руслан Маліновський, #Монца, #Футбольні трансфери, #Олімпік Марсель

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський зацікавив Монцу.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Також за футболістом стежать Торіно, Дженоа, Болонья та Бешикташ. Керівництво французького клубу через зацікавленість до гравця може збільшити ціну на нього до 12-13 мільйонів євро.

Однак Торіно через високу ціну на Маліновського вже розглядає інші кандидатури.

Нагадаємо, Марсель без Маліновського обіграв Реймс.

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