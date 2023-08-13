Гол Кочергіна не врятував Ракув від поразки: результати матчів 4 туру Екстракляси

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 4-го туру польської Екстракляси з футболу.

Заглембє на виїзді програв Краковії. У складі Заглембє на 57-ій хвилині вийшов українець Сергій Булеца - результативними діями не відзначився.

Владислав Кочергін забив гол у ворота П’яста, але це не врятувало Ракув від поразки - 1:2.

Чемпіонат Польщі - Екстракляса

3 тур

11 серпня

Краковія - Заглембє 2:1 (2:0)

П’яст - Ракув 2:1 (0:0)

12 серпня

Сталь - Шльонськ 3:1 (1:0)

Корона - Гурнік 0:1 (0:0)

Відзев - ЛКС 1:0 (1:0)

13 серпня

Погонь - Радомяк 0:2 (0:2)

Пуща - Легія 1:1 (1:1)

Матч Варта - Рух відбудеться завтра, 14 серпня.

Матч Лех - Ягелоннія перенесено.

Турнірна таблиця: