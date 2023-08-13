Гол Кочергіна не врятував Ракув від поразки: результати матчів 4 туру Екстракляси

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 4-го туру польської Екстракляси з футболу.
Заглембє на виїзді програв Краковії. У складі Заглембє на 57-ій хвилині вийшов українець Сергій Булеца - результативними діями не відзначився.
Владислав Кочергін забив гол у ворота П’яста, але це не врятувало Ракув від поразки - 1:2.
Чемпіонат Польщі - Екстракляса
3 тур
11 серпня
Краковія - Заглембє 2:1 (2:0)
П’яст - Ракув 2:1 (0:0)
12 серпня
Сталь - Шльонськ 3:1 (1:0)
Корона - Гурнік 0:1 (0:0)
Відзев - ЛКС 1:0 (1:0)
13 серпня
Погонь - Радомяк 0:2 (0:2)
Пуща - Легія 1:1 (1:1)
Матч Варта - Рух відбудеться завтра, 14 серпня.
Матч Лех - Ягелоннія перенесено.
Турнірна таблиця: