Інгулець розгромив Діназ, Металіст зіграв унічию з Поділлям: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 3-го туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 серпня, у 3-у турі Першої ліги України відбулося два матчі.

Чемпіонат України - Перша ліга

3 тур, 12 серпня

Інгулець - Діназ Вишгород 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Сітало, 2:0 - 42 Козак, 3:0 - 85 Кольцов

Буковина - Хуст 0:0

МФК Металург - Гірник-Спорт 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Дмитрієв

Металіст - Поділля 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Голубка, 1:1 - 90+6 Василенко

Раніше Карпати здолали Прикарпаття.

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