Визначилися всі півфіналісти жіночого чемпіонату світу-2023

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 серпня, завершилася чвертьфінальна стадія чемпіонату світу-2023 з футболу серед жіночих команд.
За підсумками чвертьфінальних матчів до півфіналу вийшли збірні Іспанії, Швеції, Австралії та Англії. Півфінальні протистояння відбудуться 15-16 серпня.
Чемпіонат світу-2023 з футболу серед жінок
1/4 фіналу
11 серпня
Іспанія – Нідерланди (Веллінгтон, 04:00) - 2:1 (додатк. час)
Японія – Швеція (Окленд, 10:30) - 1:2
12 серпня
Австралія – Франція (Брісбен, 10:00) - 0:0 (пен. 7:6)
Англія – Колумбія (Сідней, стадіон Австралія, 13:30) - 2:1
1/2 фіналу
15 серпня
61: Іспанія – Швеція (Окленд, 11:00)
16 серпня
62: Австралія – Колумбія (Сідней, стадіон Австралія, 13:00)
Матч за третє місце
19 серпня
Переможений 61 – Переможений 62 (Брісбен, 11:00)
Фінал
20 серпня
Переможець 61 – Переможець 62 (Сідней, стадіон Австралія, 13:00)