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Визначилися всі півфіналісти жіночого чемпіонату світу-2023

Півфінали відбудуться 15-16 серпня
Сьогодні 16:02 193 0
Визначилися всі півфіналісти жіночого чемпіонату світу-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 серпня, завершилася чвертьфінальна стадія чемпіонату світу-2023 з футболу серед жіночих команд.

За підсумками чвертьфінальних матчів до півфіналу вийшли збірні Іспанії, Швеції, Австралії та Англії. Півфінальні протистояння відбудуться 15-16 серпня.

Чемпіонат світу-2023 з футболу серед жінок

1/4 фіналу

11 серпня

Іспанія – Нідерланди (Веллінгтон, 04:00) - 2:1 (додатк. час)

Японія – Швеція (Окленд, 10:30) - 1:2

12 серпня

Австралія – Франція (Брісбен, 10:00) - 0:0 (пен. 7:6)

Англія – Колумбія (Сідней, стадіон Австралія, 13:30) - 2:1

1/2 фіналу

15 серпня

61: Іспанія – Швеція (Окленд, 11:00)

16 серпня

62: Австралія – Колумбія (Сідней, стадіон Австралія, 13:00)

Матч за третє місце

19 серпня

Переможений 61 – Переможений 62 (Брісбен, 11:00)

Фінал

20 серпня

Переможець 61 – Переможець 62 (Сідней, стадіон Австралія, 13:00)

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