Збірна Англії переграла Колумбію в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023

Визначився четвертий півфіналіст ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії святкувала вольову перемогу над Колумбією у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 2:1. Наприкінці першого тайм команди обмінялися забитими голами. А на 63-ій хвилині Руссо забила гол у ворота Колумбії, який приніс перемогу Англії.

Збірна Англії у півфіналі турніру зустрінеться з Австралією, яка раніше у серії пенальті здолала Францію.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Матч 1/2 фіналу ЧС-2023 Австралія - Англія відбудеться 16 серпня.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

1/4 фіналу, 12 серпня

Англія - Колумбія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 44 Сантос, 1:1 - 45+7 Гемп, 2:1 - 63 Руссо