Головне
"В Україні 6-7 разів на день лунає сирена, але люди намагаються жити своїм життям": велика розмова Олександра Зінченка з Ріо Фердінандом
Сьогодні 11:42 797
Збірна Англії переграла Колумбію в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:43 180
Збірна Австралії у серії пенальті здолала Францію в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:11 277
ПСЖ оголосив про перехід Дембеле
Сьогодні 13:08 235
Кейн став гравцем Баварії
Сьогодні 11:20 393
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 00:12 4133
Дубль Голанда допоміг Манчестер Сіті розгромити Бернлі в 1 турі АПЛ
Сьогодні 00:01 574
Шахтар проявляє інтерес до вінгера Осера та збірної Малі Сінайоко
Вчора 22:50 489
Учасники телепулу УПЛ хочуть перейти на модель pay-per-view
Вчора 19:21 557
Карпати здолали Прикарпаття, Лівий берег розгромив Чернігів: результати 3 туру Першої ліги
Вчора 18:59 1366
Прямі трансляції

Збірна Англії переграла Колумбію в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023

Визначився четвертий півфіналіст ЧС-2023
Сьогодні 15:43 180 0
Збірна Англії переграла Колумбію в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії святкувала вольову перемогу над Колумбією у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 2:1. Наприкінці першого тайм команди обмінялися забитими голами. А на 63-ій хвилині Руссо забила гол у ворота Колумбії, який приніс перемогу Англії.

Збірна Англії у півфіналі турніру зустрінеться з Австралією, яка раніше у серії пенальті здолала Францію. 

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Матч 1/2 фіналу ЧС-2023 Австралія - Англія відбудеться 16 серпня.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1/4 фіналу, 12 серпня

Англія - Колумбія 2:1  (1:1)

Голи: 0:1 - 44 Сантос, 1:1 - 45+7 Гемп, 2:1 - 63 Руссо

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 6664
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 4133
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 11247
Українська Друга Ліга-2023/24: календар та результати матчів Українська Друга Ліга-2023/24: календар та результати матчів 4347
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 33255
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 7864
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 21544
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32748
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22334 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54061
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213682 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 38384 1