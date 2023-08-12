Визначився третій півфіналіст ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Австралії здолала Францією у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 0:0. Переможець протистояння визначився у напруженій серії пенальті. Команди виконали аж по 10 пенальті - перемогу здобула Австралія (7:6).

Збірна Австралії вперше вийшла до півфіналу ЧС. У півфіналі турніру австралійки зустрінуться з переможницею пари Англія - Колумбія (цей чвертьфінальний матч відбудеться сьогодні, початок о 13:30).

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Матч 1/2 фіналу ЧС-2023 за участі збірної Австралії відбудеться 16 серпня.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

1/4 фіналу, 12 серпня

Австралія - Франція 0:0 (пен. 7:6)