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Гвардіола підтвердив травму Де Брейне

Жузеп Гвардіола прокоментував травму Де Брейне
Сьогодні 10:39 152 0
Гвардіола підтвердив травму Де Брейне
#Жузеп Гвардіола, #Кевін Де Брейне, #Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне вибув через травму.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"На жаль, він знову травмувався. Кевін зазнав тієї ж травми, що і в фіналі Ліги чемпіонів (пошкодження підколінного сухожилля - прим.). Він вибув на певний час", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, у матчі проти Бернлі бельгієць провів на полі 23 хвилини, після чого не зміг продовжити гру. У попередньому офіційному матчі "містян", фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера, де Брейне відіграв трохи більше півгодини, а потім залишив поле через травму.

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