Гвардіола підтвердив травму Де Брейне

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне вибув через травму.
Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.
"На жаль, він знову травмувався. Кевін зазнав тієї ж травми, що і в фіналі Ліги чемпіонів (пошкодження підколінного сухожилля - прим.). Він вибув на певний час", - сказав Гвардіола.
Нагадаємо, у матчі проти Бернлі бельгієць провів на полі 23 хвилини, після чого не зміг продовжити гру. У попередньому офіційному матчі "містян", фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера, де Брейне відіграв трохи більше півгодини, а потім залишив поле через травму.