Гвардіола підтвердив травму Де Брейне

Жузеп Гвардіола прокоментував травму Де Брейне

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне вибув через травму.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"На жаль, він знову травмувався. Кевін зазнав тієї ж травми, що і в фіналі Ліги чемпіонів (пошкодження підколінного сухожилля - прим.). Він вибув на певний час", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, у матчі проти Бернлі бельгієць провів на полі 23 хвилини, після чого не зміг продовжити гру. У попередньому офіційному матчі "містян", фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера, де Брейне відіграв трохи більше півгодини, а потім залишив поле через травму.