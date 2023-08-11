Тоттенгем скасував дозвіл Кейну на переліт у Мюнхен

Трансфер може зірватися

Перехід форварда Тоттенгема Гаррі Кейна до Баварії наразі під питанням.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Раніше повідомлялось, що клуби узгодили трансфер і отримали згоду самого гравця. Гаррі відправився в аеропорт, щоб вилетіти у Мюнхен для проходження медогляду.

Але, за даними джерела, Тоттенгем скасував свій дозвіл гравцю відправитись до Мюнхена. Кейн сидить у машині та чекає на вирішення цієї ситуації.

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