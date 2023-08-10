Баварія узгодила трансфер Кейна

Джерело - Чемпіон.

Баварія досягла угоди з Тоттенгемом про перехід форварда Гаррі Кейна.

Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Англійський клуб погодився продати гравця. Сума трансферу - понад 100 мільйонів євро.

Тепер угода залежить від самого футболіста. Нападник схилявся до того, щоб залишитись, але тепер має прийняти рішення.

Раніше повідомлялося, що Баварія спробує підписати Кейна взимку.

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