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Баварія узгодила трансфер Кейна

Баварія узгодила трансфер Кейна
Сьогодні 12:42 237 0
Баварія узгодила трансфер Кейна
Фото - gettyimages
#Баварія, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Баварія досягла угоди з Тоттенгемом про перехід форварда Гаррі Кейна.

Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Англійський клуб погодився продати гравця. Сума трансферу - понад 100 мільйонів євро.

Тепер угода залежить від самого футболіста. Нападник схилявся до того, щоб залишитись, але тепер має прийняти рішення.

Раніше повідомлялося, що Баварія спробує підписати Кейна взимку.

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