Баварія узгодила трансфер Кейна

Джерело - Чемпіон.
Баварія досягла угоди з Тоттенгемом про перехід форварда Гаррі Кейна.
Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн.
Англійський клуб погодився продати гравця. Сума трансферу - понад 100 мільйонів євро.
Тепер угода залежить від самого футболіста. Нападник схилявся до того, щоб залишитись, але тепер має прийняти рішення.
Раніше повідомлялося, що Баварія спробує підписати Кейна взимку.
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