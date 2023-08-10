Яремчук допоміг Брюгге розгромити Акурейрі в кваліфікації ЛК

Українець відзначився голом за Брюгге вперше з жовтня

Джерело - Чемпіон.

Брюгге розгромило ісландський Акурейрі в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2023/24 років.

Зустріч завершилася з рахунком 5:1. Забитим голом відзначився український нападник Роман Яремчук, який вийшов на заміну в другому таймі.

Ліга конференцій

Кваліфікація, 3-й раунд

10 серпня, 1-й матч

Брюгге - Акурейрі 5:1 (4:0)

Гол: 1:0 - 10 Шпілерс, 2:0 - 40 Ванакен, 3:0 - 41 Ольсен, 4:0 - 45 Ігор (пен), 4:1 - 60 Віллард, 5:1 - 77 Яремчук

Нагадаємо, Динамо мінімально поступилося Арісу.

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