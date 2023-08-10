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Марселіно: Марсель зіграв нижче свого рівня

Марселіно прокоментував поразку від Панатінаїкоса
Сьогодні 11:55 227 0
Марселіно: Марсель зіграв нижче свого рівня
#Марселіно, #Марсель

Джерело - football.ua.

Гравці Марселя не показали свій футбол у першій грі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса.

Про це розповів головний тренер французького клубу Марселіно.

"Ми зіграли нижче того рівня, який від себе очікували, особливо в атаці. Ми перебудовуємося, у нас було дуже мало часу для роботи. Це не виправдання, а реальність.

Видалення Кондогбіа дуже ускладнило нашу задачу. І жовта картка, яку він отримав вже на першій хвилині, теж вплинула на наші плани.

Жоффре – досвідчений футболіст. Якби я знав, що таке трапиться, замінив би його раніше, але не можна знімати з гри всіх досвідчених гравців. Ми добре захищалися навіть вдесятьох, але суперники забили мало не з єдиного свого шансу.

В атаці ми зіграли погано, особливо це стосується прийняття рішень. У нас не було хороших моментів, крім удару головою від Обамеянга. Ми повинні вдосконалюватися як в комбінаційній грі, так і на індивідуальному рівні.

У вівторок ми будемо грати під девізом: "Все або нічого". Зараз кваліфікація складніше, ніж раніше, але я все одно оптиміст. Перед рідними трибунами у нас буде достатньо аргументів. Я все ще дуже впевнений у своїй команді", - розповів Марселіно.

Нагадаємо, Марсель без Маліновського поступився Панатінаїкосу.

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