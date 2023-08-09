Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 серпня, відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.

Ліга чемпіонів УЄФА

Кваліфікація, 3 раунд

09 серпня, 1-й матч

Панатінаїкос - Марсель 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 83 Бернард

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський натякнув на зміну клубу.

Сьогодні відбудеться ще 2 матчі в кваліфікації ЛЧ:

21:30 Слован Братислава - Маккабі Хайфа

21:45 Рейнджерс - Серветт

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