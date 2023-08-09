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Наполі зробив нову пропозицію Сельті щодо підписання Вейги

Іспанці відхили пропозицію італійців у 30 мільйонів євро
Сьогодні 20:17 167 0
Наполі зробив нову пропозицію Сельті щодо підписання Вейги
Фото: Getty Images
#Наполі, #Сельта, #Габріель Вейга

Джерело - Чемпіон.

Наполі продовжує працювати над трансфером хавбека Сельти Габріеля Вейги.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після того як іспанці відхили пропозицію італійців у 30 мільйонів євро, Наполі запропонував нову суму у розмірі 32-33 мільйонів євро + бонуси.

Поки що Сельта не погодилася на ці умови, але переговори тривають. Сам Вейга вже погодився перейти у Наполі.

Нагадаємо, Наполі підпише бразильського захисника Натана.

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