Наполі зробив нову пропозицію Сельті щодо підписання Вейги

Іспанці відхили пропозицію італійців у 30 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Наполі продовжує працювати над трансфером хавбека Сельти Габріеля Вейги.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після того як іспанці відхили пропозицію італійців у 30 мільйонів євро, Наполі запропонував нову суму у розмірі 32-33 мільйонів євро + бонуси.

Поки що Сельта не погодилася на ці умови, але переговори тривають. Сам Вейга вже погодився перейти у Наполі.

Understand Napoli sent new formal bid to Celta Vigo for Gabri Veiga. Initial bid exclusively revealed was €30m — rejected on Monday 🔵🇪🇸



Napoli have gone higher up to €32/33m with add-ons. No green light from Celta yet but talks continue.



Gabri Veiga already accepted Napoli. pic.twitter.com/cNRF1lpkya — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023

Нагадаємо, Наполі підпише бразильського захисника Натана.

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