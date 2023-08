Захисник Ред Булл Брагантіно Натан перейде до італійського Наполі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Бразильський клуб прийняв пропозицію. Сума трансферу складе 10 мільйонів євро з урахуванням бонусів. У ньому Наполі бачить заміну для Кім Мін Чже, який перейшов у Баварію.

22-річний бразилець виступає за Брагантіно з березня 2021 року, відколи був орендований з правом викупу у Фламенгу. На його рахунку 3 голи та 2 результативні передачі у 103 матчах.

