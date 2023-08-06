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Наполі підпише бразильського захисника Натана

Сьогодні 11:11 243 0
Наполі підпише бразильського захисника Натана

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ред Булл Брагантіно Натан перейде до італійського Наполі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Бразильський клуб прийняв пропозицію. Сума трансферу складе 10 мільйонів євро з урахуванням бонусів. У ньому Наполі бачить заміну для Кім Мін Чже, який перейшов у Баварію.

22-річний бразилець виступає за Брагантіно з березня 2021 року, відколи був орендований з правом викупу у Фламенгу. На його рахунку 3 голи та 2 результативні передачі у 103 матчах.

Нагадаємо Ньюкасл готує пропозицію Наполі щодо Кварацхелії.

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