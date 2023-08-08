Головне
Дніпро-1 може зіграти із Зорею у кваліфікації Ліги Європи
Вчора 15:25 990
Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом
Сьогодні 08:23 4174
Калініна поступилась Стівенс на старті турніру у Монреалі
Сьогодні 08:08 232
ПСЖ оголосив про підписання нападника Бенфіки Рамуша
Вчора 23:35 329
Світоліна - Коллінс: прогноз букмекерів на матч 1-го кола Montreal WTA 1000
Вчора 17:00 2481
Лапін проведе бій в андеркарді Усик - Дюбуа
Вчора 16:35 453
Збірна Австралії переграла Данію в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023
Вчора 15:37 343
Збірна Англії здолала Нігерію та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Вчора 13:27 380
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Вчора 12:49 65874
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця
Вчора 11:18 6921
Прямі трансляції

Ракув із Кочергіним прийме Аріс: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:52 288 0
Ракув із Кочергіним прийме Аріс: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
#Ракув

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.

Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, прийме Аріс. Динамо Загреб Богдана Михійліченка зустрінеться з АЕКом.

Розклад матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів на 8 серпня:

21:00 Копенгаген - Спарта Прага 

21:00 Ракув - Аріс 

21:30 ПСВ - Штурм Грац 

21:45 Клаксвік - Молде 

21:45 AEK - Динамо Загреб 

22:00 Брага - Бачка-Топола 

22:00 Олімпія Любляна - Галатасарай 

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 65874
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 5206
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 6055
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця 6921
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 28032
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 11663
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 21425
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12103
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47916
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22248 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14436 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 51997 2