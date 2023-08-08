Ракув із Кочергіним прийме Аріс: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбудуться перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.
Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, прийме Аріс. Динамо Загреб Богдана Михійліченка зустрінеться з АЕКом.
Розклад матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів на 8 серпня:
21:00 Копенгаген - Спарта Прага
21:00 Ракув - Аріс
21:30 ПСВ - Штурм Грац
21:45 Клаксвік - Молде
21:45 AEK - Динамо Загреб
22:00 Брага - Бачка-Топола
22:00 Олімпія Любляна - Галатасарай
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