Ракув із Кочергіним прийме Аріс: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.

Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, прийме Аріс. Динамо Загреб Богдана Михійліченка зустрінеться з АЕКом.

Розклад матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів на 8 серпня:

21:00 Копенгаген - Спарта Прага

21:00 Ракув - Аріс

21:30 ПСВ - Штурм Грац

21:45 Клаксвік - Молде

21:45 AEK - Динамо Загреб

22:00 Брага - Бачка-Топола

22:00 Олімпія Любляна - Галатасарай

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!