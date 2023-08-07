Гвардіола: Нам потрібно відновитися та підготуватися до матчу з Бернлі

Гравцям Манчестер Сіті потрібно відновитися до матчу 1 туру АПЛ проти Бернлі.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Незалежно від того, програли ми чи перемогли, прямо зараз я знаю, в якому положенні знаходиться команда. Нам потрібно відновитися і підготуватися до матчу з Бернлі, потім полетіти в Афіни, зіграти о десятій вечора, закінчити о другій годині ночі, повернутися і зіграти в суботу з Ньюкаслом вдома.

Ми однозначно хотіли б перемогти, але часом потрібно прийняти поразку і віддати належне супернику.

Ми завершили неймовірно напружений сезон, гравці поїхали до збірних і навіть, можливо, три тижні не відпочили. Ми зібралися, трохи потренувалися в Манчестері, потім полетіли до Азії, де тренуватися неможливо", — розповів Гвардіола.