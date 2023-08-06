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Шахтар просить у Тоттенгема 6,5 млн євро за Соломона

Сьогодні 21:54 185 0
Шахтар просить у Тоттенгема 6,5 млн євро за Соломона
#Тоттенгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - Tribuna.com.

Шахтар просить у Тоттенгема компенсацію у розмірі 6,5 мільйона євро за безплатне підписання контракту з Манором Соломоном, угода якого з гірниками була розрахована до 31 грудня.

Про це повідомляє The Athletic.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін зустрівся з директором з адміністрування та управління футболом шпор Ребеккою Кейплхорн.

В ході зустрічі лондонці запропонували українцям відсоток від майбутнього продажу футболіста.

Переговори між клубами тривають, оскільки вони намагаються дійти згоди.

Соломон, який провів минулий сезон у Фулгемі, перейшов у Тоттенгем влітку цього року як вільний агент, скориставшись поправкою Annexe 7 від ФІФА. Зазначимо, що у зв'язку з вторгненням росії в Україну іноземні гравці та тренери російських і українських клубів з минулого року можуть в односторонньому порядку призупинити дію своїх контрактів до червня 2024 року.

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