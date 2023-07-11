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Соломон перейшов у Тоттенгем

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Соломон перейшов у Тоттенгем
#Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Манор Соломон

Джерело - tottenhamhotspur.com.

Тоттенгем оголосив про підписання колишнього вінгера Шахтаря Манора Соломона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони підписали контракт до 2028 року. Перехід відбувся на правах вільного агента.

Після початку повномасштабної війни Соломон скористався дозволом ФІФА і покинув Шахтар. Минулий сезон вінгер провів на правах оренди в Фулuемі, за який забив 5 голів у 24 матчах.

Шахтар не отримав від Тоттенuема жодної компенсації, хоча угода Манора з "гірниками" була розрахована до грудня 2023 року.

Нагадаємо, гендиректор Шахтаря Сергій Палкін раніше заявив, що хоче домовитись з Тоттенгемом про компенсацію за перехід гравця.

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