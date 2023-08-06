Головне
Довбик став гравцем Жирони
Вчора 13:53 1383 1
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця
Вчора 23:40 412
Середа став срібним призером суперфіналу Кубка світу
Вчора 21:12 375
Усик - Дюбуа: усе про бій
Вчора 21:00 3628
Рух розгромив Ворсклу у 2 турі УПЛ
Вчора 20:52 572
Колос переміг Чорноморець у 2 турі УПЛ
Вчора 18:59 446
Зоря програла Кривбасу у 2 турі УПЛ
Вчора 18:55 399
Динамо може віддати Діалло в оренду в інший клуб УПЛ
Вчора 18:26 614
Шахтар програв Тоттенгему у благодійному матчі
Вчора 18:12 862
СК Дніпро-1 у більшості переміг Полісся у 2 турі УПЛ
Вчора 16:57 523
Прямі трансляції

Рух - Ворскла 4:1: огляд матчу

Климчук оформив дубль у матчі
Вчора 22:41 391 0
Рух - Ворскла 4:1: огляд матчу
#Ворскла, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух святкував перемогу над  Ворсклою. 

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 6 серпня

Рух - Ворскла 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Скдяр, 1:1 - 37 Климчук (пен), 2:1 - 58 Климчук, 3:1 - 70 Квасниця, 4:1 - 81 Павлюк (авт)

Рух: Дмитро Ледвій, Юрій Климчук, Остап Притула (Таллес Бренер 71), Роман Дідик, Едсон Фернандо (Денис Слюсар 77), Марко Сапуга, Олексій Сич (Ростислав Лях 77), Денис Теслюк (Іля Квасниця 57), Богдан Слюбик, Віталій Роман, Василь Руніч (Вів Соломон-Отабор 57)

Ворскла: Павло Ісенко, Олександр Скляр, Владлен Юрченко (Тіагуїньо 75), Руслан Степанюк, Євген Павлюк, Ілля Крупський (Данило Хрипчук 69), Андрій Бацула (Данило Тузенко 88), Іван Нестеренко, Артем Челядін (Артем Кулаковський 69), Ібрахім Кане, Тіаго Сантана (Данила Ізотов 87)

Попередження: Богдан Слюбик 25 - Тіаго Сантана 36, Андрій Бацула 42, Ілля Крупський 65

Раніше СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Полісся у 2 турі УПЛ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО 17244
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 5151
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких 4670
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 4243
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 26679
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 10796
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15402
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77320
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31920 3
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3113
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 129622
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26592