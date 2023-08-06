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Рух розгромив Ворсклу у 2 турі УПЛ

Климчук оформив дубль у матчі
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Рух розгромив Ворсклу у 2 турі УПЛ
#Ворскла, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух святкував перемогу над  Ворсклою. 

Матч завершився з рахунком 4:1. 

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 6 серпня

Рух - Ворскла 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Скдяр, 1:1 - 37 Климчук (пен), 2:1 - 58 Климчук, 3:1 - 70 Квасниця, 4:1 - 81 Павлюк (авт)

Рух: Дмитро Ледвій, Юрій Климчук, Остап Притула (Таллес Бренер 71), Роман Дідик, Едсон Фернандо (Денис Слюсар 77), Марко Сапуга, Олексій Сич (Ростислав Лях 77), Денис Теслюк (Іля Квасниця 57), Богдан Слюбик, Віталій Роман, Василь Руніч (Вів Соломон-Отабор 57)

Ворскла: Павло Ісенко, Олександр Скляр, Владлен Юрченко (Тіагуїньо 75), Руслан Степанюк, Євген Павлюк, Ілля Крупський (Данило Хрипчук 69), Андрій Бацула (Данило Тузенко 88), Іван Нестеренко, Артем Челядін (Артем Кулаковський 69), Ібрахім Кане, Тіаго Сантана (Данила Ізотов 87)

Попередження: Богдан Слюбик 25 - Тіаго Сантана 36, Андрій Бацула 42, Ілля Крупський 65

Раніше СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Полісся у 2 турі УПЛ.

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