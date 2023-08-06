Головне
Довбик став гравцем Жирони
Сьогодні 13:53 1288 1
Середа став срібним призером суперфіналу Кубка світу
Сьогодні 21:12 235
Усик - Дюбуа: усе про бій
Сьогодні 21:00 1997
Рух розгромив Ворсклу у 2 турі УПЛ
Сьогодні 20:52 471
Колос переміг Чорноморець у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 406
Зоря програла Кривбасу у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 358
Динамо може віддати Діалло в оренду в інший клуб УПЛ
Сьогодні 18:26 550
Шахтар програв Тоттенгему у благодійному матчі
Сьогодні 18:12 794
СК Дніпро-1 у більшості переміг Полісся у 2 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 490
Збірна США програла Швеції в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 14:48 735 1
Прямі трансляції

Тоттенгем - Шахтар 4:1: огляд благодійного матчу

Покер оформив Гаррі Кейн
Сьогодні 21:40 401 0
Тоттенгем - Шахтар 4:1: огляд благодійного матчу
#Тоттенгем, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Англійський Тоттенгем впевнено переграв донецький Шахтар у контрольному матчі.

Усі виручені на матчі кошти підуть у фонд Shakhtar Social, який займається гуманітарною діяльністю. Тоттенгем зробить фінансовий внесок і передасть додаткові пожертвування від чистого прибутку від продажу квитків.

Це був прощальний матч для українського воротаря Андрія Пятова, який завершив ігрову кар'єру та увійшов до тренерського штабу Патріка ван Леувена.

Контрольний матч
6 серпня

Тоттенгем - Шахтар 4:1 (1:1) 

Голи: 1:0 - 38 Кейн (пен), 1:1 - 45 Келсі, 2:1 - 50 Кейн, 3:1 - 55 Кейн, 4:1 - 79 Кейн

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 10742
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 26614
Мудрик ефектним дальнім ударом поцілив у перекладину у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Мудрик ефектним дальнім ударом поцілив у перекладину у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО 7885
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких 4623
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 5103
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО 16626
Рекомендуємо
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17711 3
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26590
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77314
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49485
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 319302 7
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22172