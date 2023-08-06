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Шахтар програв Тоттенгему у благодійному матчі

Кейн оформив покер
Сьогодні 18:12 111 0
Шахтар програв Тоттенгему у благодійному матчі
#Тоттенгем, #Шахтар, #Андрій Пятов, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Англійський Тоттенгем впевнено переграв донецький Шахтар у контрольному матчі.

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь клубу АПЛ. Покер оформив Гаррі Кейн.

Усі виручені на матчі кошти підуть у фонд Shakhtar Social, який займається гуманітарною діяльністю. Тоттенгем зробить фінансовий внесок і передасть додаткові пожертвування від чистого прибутку від продажу квитків.

Це був прощальний матч для українського воротаря Андрія Пятова, який завершив ігрову кар'єру та увійшов до тренерського штабу Патріка ван Леувена.

Контрольний матч
6 серпня

Тоттенгем - Шахтар 4:1 (1:1) 

Голи: 1:0 - 38 Кейн (пен), 1:1 - 45 Келсі, 2:1 - 50 Кейн, 3:1 - 55 Кейн, 4:1 - 79 Кейн

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