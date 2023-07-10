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Пятов завершив кар’єру та увійшов у тренерський штаб Шахтаря

Андрій Пятов зіграє з Тоттенгемом свій прощальний матч.
Сьогодні 12:10 118 0
Пятов завершив кар’єру та увійшов у тренерський штаб Шахтаря
#Шахтар, #Андрій Пятов

Джерело - shakhtar.com.

Капітан Шахтаря Андрій Пятов завершив кар’єру футболіста та увійшов до тренерського штабу "гірників"

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

"16 років Андрій Пятов писав історію Шахтаря, а разом з цим – усього українського футболу. За цей час він став найкращим воротарем країни, капітаном та легендою "гірників", найтитулованішим гравцем в історії команди, взірцем професіоналізму та безмежної відданості клубу.

Його пристрасть до футболу, сильний характер і готовність жертвувати всім заради команди, його сміливу та надійну гру, вражаючу стійкість у найважчих ситуаціях, його жагу до перемог завжди цінували й цінуватимуть уболівальники Шахтаря.

Андрію, дякуємо тобі за ці неймовірні 16 років: за десятки трофеїв та сотні перемог, за тисячі незабутніх моментів на футбольному полі, за безмежну кількість яскравих емоцій, за справжню любов та повагу до "Шахтаря"! Це була красива історія, Капітане!", - йдеться в повідомленні.

Андрій Пятов провів у складі Шахтаря 482 матчі – це третій показник в історії клубу та найбільша кількість ігор серед воротарів.

Разом із командою він завоював 28 трофеїв – і це абсолютний рекорд клубу всіх часів! 11 разів Пятов з "оранжево-чорними" брав золоті медалі чемпіонату України (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), виграв 8 Кубків України (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) та 8 Суперкубків України (2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021), став володарем Кубка УЄФА – 2009.

6 серпня в Лондоні голкіпер зіграє з Тоттенгемом свій прощальний матч.

Раніше повідомлялося, що Інтер досяг принципової домовленості із Трубіним стосовно контракту і особистих умов.

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