Капітан Шахтаря Андрій Пятов завершив кар’єру футболіста та увійшов до тренерського штабу "гірників"

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

"16 років Андрій Пятов писав історію Шахтаря, а разом з цим – усього українського футболу. За цей час він став найкращим воротарем країни, капітаном та легендою "гірників", найтитулованішим гравцем в історії команди, взірцем професіоналізму та безмежної відданості клубу.

Його пристрасть до футболу, сильний характер і готовність жертвувати всім заради команди, його сміливу та надійну гру, вражаючу стійкість у найважчих ситуаціях, його жагу до перемог завжди цінували й цінуватимуть уболівальники Шахтаря.

Андрію, дякуємо тобі за ці неймовірні 16 років: за десятки трофеїв та сотні перемог, за тисячі незабутніх моментів на футбольному полі, за безмежну кількість яскравих емоцій, за справжню любов та повагу до "Шахтаря"! Це була красива історія, Капітане!", - йдеться в повідомленні.