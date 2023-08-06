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Колос - Чорноморець 2:0: огляд матчу

Голи Велетня та Цурікова принесли перемогу команді з Київщини
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Колос - Чорноморець 2:0: огляд матчу
#Колос, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру української Прем’єр-Ліги Колос святкував домашню перемогу над Чорноморцем. 

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 6 серпня

Колос - Чорноморець 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 77 Велетень, 2:0 - 88 Цуріков

Колос: Кіріл Фесюн, Валерій Бондаренко, Микита Бурда, Олександр Демченко (Олег Ільїн 73), Андрій Цуріков, Павло Оріховський (Вадим Мілько 85), Денис Безбородько (Антон Салабай 73), Валерій Лучкевич, Микола Золотов, Сергій М'якушко (Владислав Велетень 64), Андрій Богданов (Сергій Болбат 64)

Чорноморець: Олег Білик, Віталій Єрмаков, Лука Гучек (Андрій Штогрін 84), Орест Кузик, Йон Шпорн (Гай Хадіда 84), Ілля Путря, Богдан Бойчук, Олександр Васильєв, Максим Брагару, Ономіго Ієде Самсон, Володимир Салюк

Попередження: Андрій Богданов 54, Ніколай Золотов 61, Павло Оріховський 81 – Ілля Путря 17, Богдан Бойчук 45, Лука Гучек 45+4, Йон Шпорн 66, Володимир Салюк 78, Олег Білик 80

Раніше СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Полісся у 2 турі УПЛ.

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