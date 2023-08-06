Головне
Довбик став гравцем Жирони
Сьогодні 13:53 1094 1
Колос переміг Чорноморець у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 286
Зоря програла Кривбасу у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 244
Динамо може віддати Діалло в оренду в інший клуб УПЛ
Сьогодні 18:26 364
Шахтар програв Тоттенгему у благодійному матчі
Сьогодні 18:12 599
СК Дніпро-1 у більшості переміг Полісся у 2 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 403
Збірна США програла Швеції в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 14:48 663 1
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО
Сьогодні 13:24 15577
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких
Сьогодні 13:06 4455
Дніпро-1 зіграє з Поліссям, Зоря - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 6 серпня
Сьогодні 08:40 557
Прямі трансляції

Колос переміг Чорноморець у 2 турі УПЛ

Голи Велетня та Цурікова принесли перемогу команді з Київщини
Сьогодні 18:59 286 0
Колос переміг Чорноморець у 2 турі УПЛ
#Колос, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру української Прем’єр-Ліги Колос святкував домашню перемогу над Чорноморцем. 

Матч завершився з рахунком 2:0. Голи Велетня та Цурікова принесли перемогу команді з Київщини.

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 6 серпня

Колос - Чорноморець 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 77 Велетень, 2:0 - 88 Цуріков

Колос: Кіріл Фесюн, Валерій Бондаренко, Микита Бурда, Олександр Демченко (Олег Ільїн 73), Андрій Цуріков, Павло Оріховський (Вадим Мілько 85), Денис Безбородько (Антон Салабай 73), Валерій Лучкевич, Микола Золотов, Сергій М'якушко (Владислав Велетень 64), Андрій Богданов (Сергій Болбат 64)

Чорноморець: Олег Білик, Віталій Єрмаков, Лука Гучек (Андрій Штогрін 84), Орест Кузик, Йон Шпорн (Гай Хадіда 84), Ілля Путря, Богдан Бойчук, Олександр Васильєв, Максим Брагару, Ономіго Ієде Самсон, Володимир Салюк

Попередження: Андрій Богданов 54, Ніколай Золотов 61, Павло Оріховський 81 – Ілля Путря 17, Богдан Бойчук 45, Лука Гучек 45+4, Йон Шпорн 66, Володимир Салюк 78, Олег Білик 80

Раніше СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Полісся у 2 турі УПЛ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик ефектним дальнім ударом поцілив у перекладину у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Мудрик ефектним дальнім ударом поцілив у перекладину у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО 7069
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких 4455
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 4980
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 26486
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО 15577
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 10604
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16352 6
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7714 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213440 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39444
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2715
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20540 1