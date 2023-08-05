Моєс може залишити Вест Гем через відсутність трансферів

Клуб досі не знайшов заміну Деклану Райсу

Джерело - Daily Mail.

Вест Гем може залишитися без головного тренера перед стартом сезону АПЛ.

Про це повідомляє Daily Mail.

Між чинним коучем Девідом Моєсом, новим технічним директором Тімом Стейдтеном та співвласником Девідом Салліваном існує напруга через відсутність літніх трансферів.

Клуб ще не знайшов заміну Деклану Райсу, який перейшов до Арсенала. Це може спричинити відхід Моєса.

Тренер наполягає на підписанні досвідчених футболістів - Джеймса Ворд-Проуза із Саутгемптона, а також Скотта Мактомінея з Гаррі Магвайром з Манчестер Юнайтед. Але всі ці футболісти віддають перевагу продовженню карʼєри в інших клубах.

Нагадаємо, Вест Гем цікавиться українським захисником Славії Таловєровим.

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