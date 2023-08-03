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Вест Гем цікавиться українським захисником Славії Таловєровим

Девіду Моєсу подобаються вміння українського захисника
Сьогодні 12:39 204 0
Вест Гем цікавиться українським захисником Славії Таловєровим
#Вест Гем, #Славія, #Максим Таловєров

Джерело - Sport.ua.

Вест Гем проявляє інтерес до захисника Славії та молодіжної збірної України Максима Таловєрова.

Про це повідомляє Sport.ua.

Скаути лондонської команди відвідали усі матчі молодіжної збірної України на Євро-2023, переглядаючи гравця.

Головному тренеру Вест Гема Девіду Моєсу подобається вміння вести силову боротьбу, атлетизм та гарна антропометрія українського гравця. Максим перебуває у списку 2-3 кандидатів на посилення позиції центрального захисника "молотобійців".

Враховуючи конкуренцію в складі молотобійців, єдиний варіант для Таловєрова - трансфер з орендою на сезон заради ігрової практики.

Нагадаємо, Аталанта побореться з Інтером за нападника Вест Гема.

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