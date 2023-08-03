Девіду Моєсу подобаються вміння українського захисника

Вест Гем проявляє інтерес до захисника Славії та молодіжної збірної України Максима Таловєрова.

Про це повідомляє Sport.ua.

Скаути лондонської команди відвідали усі матчі молодіжної збірної України на Євро-2023, переглядаючи гравця.

Головному тренеру Вест Гема Девіду Моєсу подобається вміння вести силову боротьбу, атлетизм та гарна антропометрія українського гравця. Максим перебуває у списку 2-3 кандидатів на посилення позиції центрального захисника "молотобійців".

Враховуючи конкуренцію в складі молотобійців, єдиний варіант для Таловєрова - трансфер з орендою на сезон заради ігрової практики.

Нагадаємо, Аталанта побореться з Інтером за нападника Вест Гема.

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