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Моєс посварився з керівництвом Вест Гема

Сьогодні 23:27 159 0
Моєс посварився з керівництвом Вест Гема
Фото - Getty Images
#Вест Гем, #Моєс

Джерело - isport.ua.

Девід Мойєс, який тренує зараз лондонський Вест Гем, посварився з технічним директором клубу Тімом Штейдентом.

Про це повідомляє The Guardian.

Штейдента призначили лише місяць, а клуб досі не провів жодного трансферу, хоча й заробив солідні гроші на продажу Деклана Райса.

Річ у тім, що Мойєс хоче запросити до клубу гравців із досвідом гри в АПЛ, а Штейндент - знайти в Європі дешевші варіанти. 

Наразі керівництво хотіло підписати близько семи гравців, однак заплатити за кожного не більше 20 млн фунтів. 

Однак ні щодо Гаррі Магвайра, ні щодо Скотта Мактомінея, Джеймса Ворд-Прауза і багатьох інших футболістів клуб досі не просунувся.

Раніше Інтер зробив нову пропозицію Вест Гему щодо Скамакки.

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