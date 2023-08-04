Моєс посварився з керівництвом Вест Гема

Девід Мойєс, який тренує зараз лондонський Вест Гем, посварився з технічним директором клубу Тімом Штейдентом.

Про це повідомляє The Guardian.

Штейдента призначили лише місяць, а клуб досі не провів жодного трансферу, хоча й заробив солідні гроші на продажу Деклана Райса.

Річ у тім, що Мойєс хоче запросити до клубу гравців із досвідом гри в АПЛ, а Штейндент - знайти в Європі дешевші варіанти.

Наразі керівництво хотіло підписати близько семи гравців, однак заплатити за кожного не більше 20 млн фунтів.

Однак ні щодо Гаррі Магвайра, ні щодо Скотта Мактомінея, Джеймса Ворд-Прауза і багатьох інших футболістів клуб досі не просунувся.

Раніше Інтер зробив нову пропозицію Вест Гему щодо Скамакки.