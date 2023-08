Захисник РБ Лейпцига Йошко Гвардіол став гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Контракт з хорватом розрахований до 2028-го року.

Сума трансферу склала 90 млн євро.

We're delighted to announce the signing of Josko Gvardiol from RB Leipzig! ✍️