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Манчестер Сіті знайшов заміну Марезу в Ренні

"Містяни" додали гравця у шортлист
Сьогодні 15:47 244 0
Манчестер Сіті знайшов заміну Марезу в Ренні
#Доку, #Манчестер Сіті, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері вінгера Ренна Жеремі Доку.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У клубі додали гравця у шортлист кандидатів на заміну Ріяду Марезу, який перейшов в саудівський Аль-Ахлі.

Інший кандидат - Мішель Олісе, на якого також претендує Челсі.

Раніше Манчестер Сіті продовжив контракт з Аке.

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