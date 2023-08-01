Манчестер Сіті знайшов заміну Марезу в Ренні

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері вінгера Ренна Жеремі Доку.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
У клубі додали гравця у шортлист кандидатів на заміну Ріяду Марезу, який перейшов в саудівський Аль-Ахлі.
Інший кандидат - Мішель Олісе, на якого також претендує Челсі.
EXCLUSIVE: Manchester City now add Jeremy Doku to the list to replace Riyad Mahrez as new winger 🚨🔵 #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023
Alongside Michael Olise (who’s in both City and Chelsea lists), Doku is one of the priority names being considered by Man City. pic.twitter.com/79NG2fiENm
Раніше Манчестер Сіті продовжив контракт з Аке.
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