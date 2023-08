Манчестер Сіті знайшов заміну Марезу в Ренні

Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері вінгера Ренна Жеремі Доку.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У клубі додали гравця у шортлист кандидатів на заміну Ріяду Марезу, який перейшов в саудівський Аль-Ахлі.

Інший кандидат - Мішель Олісе, на якого також претендує Челсі.

EXCLUSIVE: Manchester City now add Jeremy Doku to the list to replace Riyad Mahrez as new winger 🚨🔵 #MCFC



Alongside Michael Olise (who’s in both City and Chelsea lists), Doku is one of the priority names being considered by Man City. pic.twitter.com/79NG2fiENm