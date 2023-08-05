Барселона готова продати Деста за 10 млн євро

Футболіст не вразив Хаві

Джерело - The Athletic.

Захисник Барселони Серджиньйо Дест, ймовірно, продовжить карʼєру в іншому клубі.

Про це повідомляє The Athletic.

Футболіст намагався справити враження протягом передсезонної підготовки, проте у клубі вирішили відпустити футболіста цього літа, бо він не вразив головного тренера Хаві.

Каталонці готові продати його за близько 10 млн євро, але потенційним варіантом може бути й оренда або навіть достроково розірвати контракт, який розрахований до 2025 року.

Повідмолялося, що Барселона планує продати пʼятьох гравців.

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