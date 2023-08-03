Колос підпише ексфорварда Ворскли Ранжела

Колос підсилиться нападником

Джерело - Чемпіон.

Колос близький до підписання бразильського нападника Ранжела, який раніше виступав за Ворсклу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Ранжел з літа 2021 року виступав за Ворсклу. Бразилець провів 13 матчів за полтавську команду, відзначившись чотирма голами та однією результативною передачею. Навесні 2022 року він вирушив в оренду в азербайджанський Сабах, де зіграв 8 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

У липні 2022 року Ранжел перейшов з Ворскли в Ригу. За латвійський клуб він забив 5 м’ячів у 22 поєдинках.

Раніше Оболонь та Колос розписали мирову.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!