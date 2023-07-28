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Оболонь та Колос розписали мирову в першому матчі УПЛ сезону 2023/2024

Команди не відзначилися забитими голами
Сьогодні 18:57 162 0
Оболонь та Колос розписали мирову в першому матчі УПЛ сезону 2023/2024
#Колос, #Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Оболонь зіграла внічию з Колосом у межах 1 туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - УПЛ
28 липня, 1 тур

Оболонь - Колос 0:0

Склади команд:

Оболонь: Федорівський, Осман, Лук'янчук, Приймак, Фатєєв, Мороз (Косовський 31), Черненко, Прокопенко (Чернов 82), Слободян (Суханов 82), Мединський, Краснопір (Тарануха 70).

Запасні: Кичак, Муха, Нагієв, Карась, Вовкун, Груша, Козлов, Марченко.

Колос: Фесюн, Цуріков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Ільїн (Лучкевич 76), Оріховський, Богданов, Мякушко, Демченко, Безбородько (Велетень 76).

Запасні: Горох, Пахолюк, Кукош, Гончаренко, Ємець, Мілько, Криворучко, Гусол, Болбат, Салабай.

Попередження: Мороз 1, Бондаренко 48, Приймак 81, Косовський 89, Чернов 90+1

Нагадаємо, матчі 12 клубів УПЛ трансюватимуться на Setanta Sports.

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